NRC’22 opent zaalkorfbalseizoen met sterk bezet toernooi

Uitslagen en verslagen volleybal: Nederlagen voor Apollo 8 en Eurosped, gouden bondsspeld voor trainer Boemerang

Het zat de Twentse eredivisionisten Apollo 8 en Eurosped niet mee zaterdagavond. Apollo 8, tot zaterdag koploper in de eredivisie, ging in eigen huis onderuit tegen Utrecht. Sliedrecht Sport is de nieuwe nummer één op de ranglijst, na een 3-1 overwinning op Eurosped. In de lagere divisies was er bijzondere waardering voor Boemerang-trainer Alfred Oonk. Hij werd onderscheiden met de gouden bondsspeld. Een overwinning als kers op de taart was hem echter niet gegund. Zijn ploeg ging met 3-1 onderuit tegen Kuipers Flevoll.

6 november