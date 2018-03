Olde Heuvel in beeld als assistent Orie

Kickbokser Peter Aerts begint aan ‘nieuw’ leven in Enschede

12 maart ENSCHEDE - Voor kickbokser Peter Aerts is de opening zondagmiddag van zijn eigen sportschool Okinawa in Enschede een nieuw begin. Over de problemen van vorig jaar wil hij het liever ook niet meer hebben. Aerts zat toen plots zonder onderkomen. De eigenaar van Olympic Gym in Enschede, waar hij gebruik van maakte, ging failliet.