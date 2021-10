Oldenzaalse hockeysters van Bully dit seizoen blij met sterkere tegenstanders

De vrouwenploeg van Bully gaat zich mengen in de titelstrijd. De hockeyclub uit Oldenzaal was de afgelopen twee seizoenen al een grote gegadigde om naar de overgangsklasse te promoveren. Ruim anderhalf jaar geleden bij de stillegging van de competitie stond Bully bovenaan in de eerste klasse. Exact een jaar geleden bij de stopzetting van de vorige competitie waren de Oldenzalers eveneens lijstaanvoerder. Nu staat het team van trainer Frank Geers op de tweede plaats. Over enkele weken staat de topper tegen koploper Ede op het programma. Dat is de voorlaatste tegenstander in de heenronde. „We staan niet voor niets bovenin, maar pas na elf wedstrijden kunnen we zeggen wat het meest realistische doel is. Dan hebben we alle tegenstanders een keer gehad”, zegt de hockeytrainer uit Deventer.