Oldenzaalse volleybalster Floortje Meijners wint CEV-cup met Monza

Het Turkse Galatasaray, dat vorige week in Italië al met 3-0 verloor, was ook in eigen hal in Istanboel kansloos en verloor opnieuw met 3-0 (25-17, 25-19, 25-19). Monza had de beker overigens al na de eerste twee (gewonnen) sets binnen. Het gros van het basisteam, waaronder Meijners, kon dan ook in de derde set een feestje aan de kant vieren, ook al omdat de reserves die derde set Galatasaray eveneens de baas bleven.

Derde keer winnaar CEV-cup

Voor Floortje Meijners was het de derde keer dat ze de CEV-cup, in rangorde het tweede Europese toernooi na de Champions League, op haar naam schreef. De eerste twee keer gebeurde dat met een ander Italiaans team, Busto Arsizio, in 2012 en 2019. Meijners keerde vorig jaar tijdens de (mislukte) Olympische kwalificatie terug in Oranje na jarenlange afwezigheid.

Vanaf de eerste bal scherp

Het team van passer/loper Meijners was in Istanboel vanaf de eerste bal scherp en overleefde het openingsoffensief van de Turkse ploeg. Onder aanvoering van de geboren Oldenzaalse en de Belgische diagonaal Lise van Hecke (beiden scoorden 6 keer deze set) nam Monza het initiatief over en won de eerste set met 15-17. Ook in de tweede set hield Monza de controle. Bij 25-19 was de set en dus ook de overwinning in de CEV-cup binnen. Meijners mocht toen, met 9 punten achter haar naam, gaan rusten en toekijken hoe de reserves van de Italiaanse ploeg ook de derde set de baas waren: 25-19.