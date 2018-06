Oldenzaler Bjorn Kuipers leest Neymar de les

Kuipers had namelijk meerdere malen een discussie met de Braziliaanse superster Neymar. In de tweede helft gaf Kuipers Neymar aanvankelijk een strafschop, maar na het bekijken van de beelden trok Kuipers die beslissing terecht terug. Even later gaf Kuipers Neymar een gele kaart vanwege kritiek op de leiding. In de eerste helft had Kuipers het ook al aan de stok met de aanvaller van Paris Saint Germain.