Olympia’s Tour en Ladies Tour naar Hellendoorn

Wereldtop

De Boels Ladies Tour doet in 2019 de gemeente Hellendoorn aan. Deze vrouwenkoers is de enige Nederlandse etappewedstrijd uit de Women's WorldTour van de internationale wielerbond UCI. Dat betekent dat de wereldtop uit het vrouwenpeloton in ons land rijdt. Dit jaar vochten olympisch kampioene Anna van der Breggen en (de latere) wereldkampioene tijdrijden Annemiek van Vleuten tot het laatst om de zege. Een strijd die de laatste uiteindelijk in haar voordeel besliste. De wedstrijd was enkele jaren geleden al te gast in de regio met aankomsten in zowel Nijverdal als Hellendoorn. In 2010 vond zelfs de slotrit plaats in deze gemeente.