Olympia’s Tour-ritwinnaar Peter Schulting uit Hellendoorn: ‘Deze zege komt in mijn top 3’

Onverwachte overwinningen zijn vaak de mooiste, hebben wat speciaals. Zo ook de zege van Peter Schulting vrijdag in de tweede etappe van Olympia’s Tour, de oudste rittenkoers van Nederland.



Op zijn 34ste won de renner uit Hellendoorn bovenop de VAM-berg, in het Drentse Wijster. Schulting was de rit was begonnen met de opdracht het vuile werk op te knappen voor zijn drie ploeggenoten op de plekken 2, 3 en 4 in het algemeen klassement.