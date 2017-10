Olympisch taekwondoka Oogink in de lappenmand

De 27-jarige Almelose taekwondoka liep de blessure op in de kwartfinale in de partij tegen de Zuid-Koreaanse Lee Da Bin. ,,Mijn knie heeft een goede klap gehad. Ik deed een draaitechniek om haar te trappen, maar ik kwam met mijn trapbeen raar tegen haar terecht'', aldus Oogink, die vervolgens van de mat moest worden afgevoerd. In afwachting van het onderzoek is de knie ingepakt. ,,Strekken en buigen gaat heel moeilijk.''

Operatie

De olympiaganger van de afgelopen Spelen in Rio heeft geen idee wat de schade aan haar knie is. ,,Het is ook nog eens de knie waaraan ik eind afgelopen jaar ben geopereerd vanwege een ingescheurde kruisband.'' Het herstel duurde vervolgens enkele maanden. ,,Ik heb geen idee wat me nu staat te wachten. Begin december is de finale van de Grand Prix, in Ivoorkust. Ik wil daar heel graag van de partij zijn'', laat de Almelose taekwondoka vanuit Londen weten. ,,Ik hoop dat ik snel in Amsterdam terecht kan voor een mri-scan.''