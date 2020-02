Ook bij Enschede Broncos draait het even om de Super Bowl

VideoENSCHEDE - Amerika maakt zich op voor hét sportfestijn van het jaar: de Super Bowl. Honderd miljoen mensen kijken naar de finale van het American footballseizoen. Tot hen behoren ook de dertig leden van de Enschede Broncos. Het enige American footballteam in Oost-Nederland ziet z’n sport voor even in de schijnwerpers staan. En dat is hard nodig, vinden ze.

‘Als wij met z’n tweeën ergens naartoe gaan om nieuwe leden te werven, schrikken we veel mensen af”, lacht Bjorn Rooze­boom. De speler van de Enschede Broncos heeft net als voorzitter Camilio Delfgaauw een indrukwekkend postuur. Het past bij het beeld dat veel mensen hebben van American footballspelers. Breed, lang en sterk. Onterecht, zegt Roozeboom. „Je hoeft echt niet groot en sterk te zijn. Wie een keer meedoet, ervaart dat zelf. De meeste mensen die komen, gaan ook niet meer weg.”

Tactieken

Ze zitten op de houten kleedkamerbankjes in de sporthal van de Helmerhoek in Enschede. Het is de laatste binnentraining. Volgende week gaan ze weer naar buiten. De winter gebruiken ze om vooral de tactieken te oefenen, die zo belangrijk zijn in de sport. De Enschede Broncos heeft een team met zo’n 25 spelers. Eigenlijk te weinig. In een wedstrijd heb je er minstens 22 nodig. „Met veertig spelers en dan een jaar of vijf serieus trainen, kunnen we de stap maken naar de eredivisie”, zegt hoofdtrainer Tom Wolterink. De sport die in Amerika gigantisch groot is, leeft in Nederland veel minder. De Broncos zijn het enige team in Oost-Nederland. De naaste concurrentie zit in Nijmegen, Groningen en Amersfoort.

Volledig scherm Enschede Broncos is de enige American Football club van Oost-Nederland. © Emiel Muijderman

Samen kijken

Door de Super Bowl, die in de nacht van zondag op maandag - Nederlandse tijd - gespeeld wordt, staat de sport ook hier wat meer in de belangstelling. De Broncos-spelers kijken uit naar de wedstrijd van het jaar tussen de Kansas City Chiefs en de San Francisco 49ers. De meeste spelers komen zondagavond laat bij elkaar bij Molly Malone in Enschede voor de Super Bowlparty, om de wedstrijd tot diep in de nacht te kijken. Alleen: Voor Bjorn Roozeboom zit kijken er dit jaar niet in. Hij is leraar op het ROC van Twente. „En ik moet maandagmorgen het eerste uur lesgeven.” Wat hij wel doet is de wekker heel vroeg zetten en de wedstrijd terugkijken. „Als je alle momenten dat het stilligt doorspoelt, ben je in een uur wel klaar.”

Shakira

De befaamde halftime show, met dit jaar een optreden van Jennifer Lopez en Shakira, slaan de meeste Broncos-spelers liever over. Het gaat ze echt om de sport. Wolterink verwacht een mooie wedstrijd. „Ook voor nieuwe kijkers. Beide teams zijn aanvallend ingesteld. De quarterback van Kansas City, Patrick Mahomes, is echt next level. En de hoofdtrainer van San Francisco is zo goed. Hij past continu het spel aan.” Zelf probeert hij dat op het eigen niveau bij de Broncos ook te doen. In de sporthal neemt hij met zijn spelers de tactieken door. Iedereen moet precies weten wat hij moet doen. „Als iemand verkeerd staat, komt er zo een verdediger van 130 kilo op onze quarterback af.”

Promoveren als doel

Hij stoomt zijn team klaar voor de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen op 8 maart. Hun doel voor dit jaar: promoveren naar de eerste divisie. En ze hopen op veel publiek bij de thuiswedstrijden. „Er zijn twee sporten die je beter thuis op tv kan kijken, autorace en de NFL. Maar langs de lijn is de beleving anders. Je hoort het plastic van onze bescherming tegen elkaar klappen. Het is geen probleem als je de regels niet kent. Als we juichen, weet je dat we gescoord hebben.”