Ook Eurosped en Apollo 8 dringen door tot laatste vier

volleybalAPELDOORN - In navolging van Springendal Set-Up'65 zijn ook de twee andere Twentse eredivisionisten Eurosped en Apollo 8 doorgedrongen tot de halve finale van het bekertoernooi. Eurosped won in Apeldoorn met 3-0 van Alterno, Apollo was op bezoek bij Dynamo Apeldoorn met 3-1 te sterk.

Eurosped had het aanvankelijk lastig tegen Alterno en kwam in de eerste set met 20-13 achter te staan. Pas toen de Vroomshoopse vrouwen meer vat kregen op de servicebeurten van de thuisploeg kantelde het duel. Eurosped vocht zich knap terug, won de set en kwam daarna geen moment meer in de problemen.

Apollo legde tegen Dynamo in de eerste twee sets de basis voor de overwinning. Via 19-25 en 17-25 was de Bornse formatie duidelijk de betere ploeg. Dynamo deed in de derde set nog wel iets terug, maar in de vierde set stelde Apollo alsnog de plek in de halve finale veilig. Daarmee kreeg het weekeinde waarin de club het 50-jarig bestaan viert nog wat extra glans. Voor de Bornse formatie is het de eerste keer dat het doordringt tot de halve finale.

Minimaal één Twentse finalist

Met de plaatsing van Apollo 8 bij de laatste vier is het zeker dat er in ieder geval één Twents team van de partij is in de finale. Het team uit Borne neemt het in de halve eindstrijd in eigen huis immers op tegen Springendal Set-Up'65 uit Ootmarsum. De andere halve finale gaat tussen Sliedrecht Sport en Eurosped. Beide teams stonden vorig seizoen in de finale tegenover elkaar. Toen trok Sliedrecht Sport aan het langste eind.

Alterno - Eurosped 0-3

Sets: 24-26, 17-25, 18-25.

Dynamo Apeldoorn - Apollo 8 1-3