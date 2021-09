Ook hockeycompetitie is begonnen: ruime zeges voor Bully en HC Twente

Vrouwen, eerste klasse D:

Bully - EHV 8-0 (3-0).

Het flink uitgeklede EHV was totaal niet opgewassen tegen het veel sterkere Bully. Coach Frank Geers van de Oldenzalers was vooral blij dat zijn team tot het eind van de wedstrijd ‘volle bak’ bleef gaan. „EHV is van oudsher toch een angstgegner, maar vandaag hebben we ze meteen bij de strot gepakt en hebben we niet meer losgelaten. Daar mogen we heel trots op zijn. Verder was het krachtsverschil gewoon veel te groot. De keepster van EHV heeft er nog een paar goede ballen uitgehouden, anders hadden we zelfs de dubbele cijfers gehaald.” EHV-coach Simon Blanford wist dat hij het met zijn ploeg moeilijk zou krijgen in Oldenzaal. „Bully heeft een goed team, we hoeven ons niet te schamen. Vooraf weet je dat het lastig wordt. Gelukkig is het pas de eerste wedstrijd, volgende week hebben we een nieuwe kans.”