Ook in Twente stroomt het schaats-dna nog door het lijf van schaatskampioen Gianni Romme

Als het ook maar even kan, fietst hij van zijn woning in de Hengelose wijk Slangenbeek naar de overdekte kunstijsbaan in Enschede. Gianni Romme (47) is er vaak als eerste om al te babbelen met de ijsmeester voordat de werkdag ‘officieel’ begint. Over hoe het gaat, hoe de ijsvloer er bij ligt, wat er speelt. Het ijs is de rode draad van zijn leven. „De magie van het ijs is toch je dingetje.”