Ook Lammertink ziek uit Parijs-Nice

,,Helaas ziek geworden in #ParijsNice”, meldt Lammertink op Twitter. ,,Morgen naar huis om daar te herstellen. De week begon jammer genoeg al met een materiaaldefect. Jammer om zo te moeten eindigen. Maar nu eerst even uit zieken”, aldus de Katoesja-renner.

Lammertink is in goed gezelschap, hij is niet de enige die de Franse etappekoers vroegtijdig moet verlaten. Vandaag gingen de Nederlandse renners van LottoNL-Jumbo Lars Boom en Dylan Groenewegen al niet meer van start en tijdens de rit gaven Amund Grondahl (ook LottoNL-Jumbo) en Edward Theuns (Team Sunweb) eveneens ziek op Het was bijltjesdag in Parijs-Nice.