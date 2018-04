Oosting-Ten Thij belangrijk voor Tex Town Tigers

Hicham El Barouki en Kellen Waithira winnen Enschede Marathon

17:13 ENSCHEDE - De Enschede marathon 2018 is gewonnen door Hicham El Barouki in een tijd van 2:26.17. De winnende tijd bij de vrouwen is 2:34 en Kellen Waithira is de dame die de zege op haar naam schrijft.