Op deze 5 lopers moet je letten tijdens de Enschede Marathon

Voor het eerst sinds jaren ligt de samenstelling van het topdeelnemersveld van de Enschede Marathon in handen van Herman Moelard in plaats van een atletenmakelaar. De Almeloër is lid van de lopers- commissie en looptrainer van diverse atleten en clubs uit deze regio. Dat Moelard voor de 51ste editie verantwoordelijk is voor het contracteren en binnenhalen van de snellere lopers naar Enschede heeft volgens hem niets te maken met onvrede over het geleverde werk van makelaars uit het verleden. “Maar”, legt Moelard uit, “je bent als organisatie in feite dubbel aan het betalen. De lopers krijgen geld, maar een deel gaat ook naar hun makelaar. Die krijgt een deel van het startgeld en ook van het eventuele prijzengeld. Door nu zelf het veld samen te stellen, besparen we op die kosten en hebben we wat meer financiële ruimte. Dat gebruiken we onder meer voor de bonus bij een verbetering van het parcoursrecord (2.27.59) of een tijd onder de 2 uur en 26 minuten (10.000 euro).”