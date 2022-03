Op korfbalavontuur in Duitsland: Alan Burchartz maakt zich op voor een uitdaging over de grens

Burchartz stond in het verleden als oefenmeester aan het toer bij HKC in Hengelo en AKC in Almelo. Nu wacht een avontuur over de grens bij topclub Pegasus, dat uitkomt op het hoogste niveau in Duitsland en jaarlijks meestrijdt om de titel. „Ze zijn zelfs al eens kampioen geworden, dus dit is een prachtige uitdaging voor mij. Via Leon Simons, de bondscoach van Jong Oranje, is het balletje gaan rollen. Hij begreep dat Pegasus graag een Nederlandse trainer wilde, omdat korfbal in Duitsland niet zo groot is als hier, en heeft mij toen getipt.”