Op Twentse golf- en tennisbanen is het door corona drukker dan ooit ‘Er zijn nog drie wachtenden voor u’

Er waren tijden, ruim voordat het coronavirus vrijwel alle sportactiviteiten in Nederland plat legde, dat tennisleraar Pascal Nijland met enkel zijn pupillen op de baan stond. Met name in het weekeinde, als er haast niemand op de tennisparken te vinden was. Dat lijkt nu haast onvoorstelbaar. „Zondag heb ik 5,5 uur les gegeven bij ’t Weusthag in Hengelo. Voor mijn training, tijdens en daarna waren de banen constant vol, er was continu bezetting.”