Oranje maakt het zichzelf onnodig moeilijk in Almelo tegen Japan

volleybalALMELO - Nadat de lange mannen woensdagavond Borne aandeden, was het vrijdagavond de beurt aan de vrouwen om een bezoek aan Twente te brengen. In de Almelose IISPA won de ploeg van bondscoach Jamie Morrison met 3-2 van Japan.

Oranje is momenteel in voorbereiding op het Olympisch kwalifcatietoernooi (OKT) dat volgende week in Catania wordt gehouden. Daar moet Nederland zich in een poule met België, Kenia en gastland Italië zien te plaatsen voor de Olympische Spelen die volgend jaar in Tokio worden gehouden.

Nederland maakte in de oefeninterland tegen Japan in Almelo bij vlagen een prima indruk, maar dat er uiteindelijk een tiebreak noodzakelijk was, had het team aan zichzelf te wijten. De ploeg van Morrison gaf in de derde set een voorsprong van vijf punten uit handen en verzuimde vervolgens om twee matchpoints te verzilveren. Daarmee mocht Japan blijven hopen op de overwinning.

Tot die derde set was er amper een vuiltje aan de lucht voor Nederland. Gesteund door het enthousiaste publiek hadden de oranjevrouwen een prima start in de snikhete IISPA. Via drie scores van Anne Buijs stond er al snel een 3-0 score op het bord. Bij 12-12 waren de bordjes echter weer in evenwicht. Dat was van korte duur, want vervolgens liep Oranje mede dankzij een aantal scores van Robin de Kruijf weg bij Japan. Yvon Beliën sloeg Nederland vervolgens naar winst van de eerste set: 25-18.

Volledig scherm Britt Bongaerts en Robin de Kruijf blokkeren een Japanse aanval. © Albert ten Hove

Zelfde recept

De ploeg van Morrison hanteerde in de tweede set een soortgelijk recept. Buijs en Lonneke Sloetjes zorgden voor een 4-0 voorsprong. Een marge die opnieuw tot 12-12 standhield. Daarna liep Nederland andermaal weg. Via 22-15 kwam het thuisland bij 24-17 op setpunt. Dat werd binnen geserveerd door voormalig Eurosped-speelster Britt Bongaerts.

Oranje leek zich vrij gemakkelijk te willen ontdoen van de Aziatische opponent en denderde door in de derde set. Met een 18-13 voorsprong leek een 3-0 zege binnen handbereik. In de slotfase werd Nederland echter slordiger, waardoor het Japan steeds dichterbij zag komen. Bij 21-22 kwamen de Aziaten zelfs voor het eerst op voorsprong. Nederland pakte de leiding nog wel terug en kwam bij 24-23 en 25-24 op matchpoint, maar haalde de trekker niet over. Oranje kreeg bij 25-26 zijn eerste kans om een set binnen te halen en verzilverde die mogelijkheid direct.

Volledig scherm © Albert ten Hove

Wissels

Morrison voerde voor de vierde set een aantal wissels door. Het kwam het spel van Nederland aanvankelijk niet ten goede. Tot 16-16 bleven beide landen in elkaars spoor, daarna sloeg Japan een klein gaatje. Het lukte Oranje niet meer om zich naast het gastland te knokken. Nederland verloor de set met 23-25.

Daardoor was een tiebreak noodzakelijk. Morrison hield daarin vast aan de meiden die hij in de vierde set het veld in had gestuurd. Zij lieten zich niet nog een keer aftroeven door Japan en mede dankzij de in de vijfde set sterk spelende Nicole Koolhaas kwam Nederland bij 14-10 op matchpoint. De eerste mogelijkheid was nog niet aan Oranje besteed, maar bij de tweede kans sloeg Nika Daalderop het thuisland alsnog naar de overwinning.

Nederland - Japan 3-2