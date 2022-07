Oranje met zes speelsters van Tex Town Tigers op jacht naar Europese softbaltitel

Laatste twee edities zilver

Het Europees kampioenschap is van 24 tot en met 30 juli in het Spaanse Sant Boi. Team Kingdom of the Netherlands won de Europese titel voor het laatst in 2017. In 2019 en 2021 werd Oranje tweede. Nederland is ingedeeld in poule B met Duitsland, Ierland, Oostenrijk en Zwitserland en ontloopt daardoor in de poulefase de grootste concurrenten Italië en Tsjechië. De beste drie landen van elke poule plaatsen zich voor de volgende ronde, waarin via een zogenaamde Round Robin de twee finalisten worden bepaald.