Oranje tweede in Geesteren achter oppermachtig Brazilië

Voor Nederland had bondscoach Rob Ehrens Willem Greve opgesteld, samen met Maikel van der Vleuten, Marc Houtzager en Jur Vrieling. Een ijzersterke combinatie, maar de Brazilianen voelden zich prima thuis op de zonnige graspiste van Erve Maathuis. De Markelose springruiter tikte in de eerste omloop twee balken uit de hengels, zijn score werd het streepresultaat. In de tweede omloop verbeterde Greve zich aanzienlijk met zijn 12-jarig toppaard Zypria S. De combinatie leek op weg naar een fraaie foutloze rit, maar op de voorlaatste hindernis ging het alsnog mis.

Dat Brazilië in vorm was lieten ze eerder op zondag ook al zien, in de voorlaatste rubriek. In deze vijfsterrenwedstrijd Provincie Overijssel presents eindigden de Brazilianen als de nummers één, twee, drie en vier.

De landenwedstrijd van de Longines FEI Nations Cup was het klapstuk van de 45ste editie van CSI Twente. Het concours was ditmaal opgewaardeerd tot een vijfsterrenconcours en het enige evenement in Nederland waar de Nations Cup werd gehouden. Daaraan deden acht landen met ieder vier ruiters mee. De laatste maal dat een landenwedstrijd werd gehouden in Geesteren was 25 jaar geleden, in 1994. De eerste keer was in 1989.