Oranje volleyballers winnen in Borne van Finland

BORNE - Het Nederlands volleybalteam heeft woensdagavond vertrouwen getankt in Borne. In sporthal De Veste was het team van bondscoach Roberto Piazza in een oefeninterland met 3-1 te sterk voor Finland.

Bij de Lange Mannen kwamen onder meer Nijverdaller Thijs ter Horst, Rijssenaar Wouter ter Maat en Needenaar Luuc van der Ent in actie. Oranje had niet al te veel moeite met de nummer 19 van de wereldranglijst. De eerste twee sets gingen tot halverwege gelijk op. Daarna lukte het Nederland een gaatje te slaan. Boven de twintig punten kwam Oranje vervolgens nog amper in de problemen. Een hoofdrol was er in de eerste set weggelegd voor Ter Horst, die bij 23-18 een blok zette en ook het setpunt tegen de grond sloeg.

Met een 2-0 voorsprong op zak voerde Piazza een aantal wissels door. Nederland viel daardoor iets terug in de derde set. Finland nam het initiatief over en nam een voorsprong van een paar punten in. Oranje kwam nog terug tot 16-16, maar zag de bezoekers daarna opnieuw een voorsprong nemen en de wedstrijd beslissen.

Volledig scherm Thijs ter Horst. © Reinier van Willigen

Stapje beter

Nederland kwam de dip te boven in de vierde set. Daarin nam Oranje andermaal een voorsprong, om die niet meer weg te geven. Van 16-15 ging het naar 19-16. Met een ace zette Gijs van Solkema de Lange Mannen bij 24-17 op matchpoint, waarna de Fries ook het winnende punt voor Oranje binnen serveerde. “Ik denk dat vandaag te zien was dat als we maar even aanzetten, we duidelijk een stapje beter zijn dan Finland”, sprak Thijs ter Horst na afloop.

Voor Nederland was de overwinning op Finland een opsteker in aanloop naar het Olympisch Kwalificatietoernooi (OKT). Van 9 tot en met 11 augustus neemt Oranje het op tegen achtereenvolgens Zuid-Korea, België en Verenigde Staten. Inzet is een plek op de Olympische Spelen in Tokio. “Het wordt een zware opgave, maar we gaan met een goed gevoel richting het OKT”, zegt Ter Horst. “Maar eerst spelen we dit weekend nog tegen Polen, de regerend wereldkampioen. Een tegenstander van een heel ander formaat dan Finland, maar wel mooi om te zien waar we staan.”

Nederland – Finland 3-1

Sets: 25-19, 25-21, 23-25, 25-17.