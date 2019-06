Organisatie Triathlon Holten is extra waakzaam voor hitte

'Lekker triatlonweertje, hè?", lacht Martin Pieters. De voorzitter van de Stichting Triathlon Holten is het wel gewend het evenement onder zomerse weersomstandigheden te organiseren. In het verleden heeft de organisatie diverse keren het zogeheten warmteprotocol uit de kast moeten halen, zoals in 2010 en in 2015. Vier jaar geleden werd de wedstrijd van de recreanten zelfs nog afgelast vanwege de te hoge temperatuur. De kans is groot dat het morgen tijdens de 35ste editie in en rondom het triatlondorp zo'n dertig graden Celsius zal zijn. "De helft van de vele telefoontjes die ik deze dagen krijg, gaan over het weer", zegt Pieters. "Wat dat betreft zijn wij inmiddels ervaringsdeskundigen geworden. We hebben een warmweerscenario en al de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. Net als in 2015 staan er ook dit jaar achter de finish Kliko's gevuld met ijsblokjes, die hebben we alvast geboekt bij Enkco (de vleesverwerker die om de hoek zit, red.). In het dorp zorgen we verder voor extra waterposten. Niet alleen voor de triatleten, maar ook voor onze medewerkers en de bezoekers."