Oud-olympiaganger Kleinsman: 'Kippenvel in autobedrijf van vriend'

Oud-topschaatsster en tegenwoordig CDA-politicus Moniek Kleinsman (35) uit Bentelo had zaterdagmiddag kippenvel tijdens de olympische 3.000 meter in Pyeongchang. ,,Dit is ook heel mooi voor Overijssel.’’

Volledig scherm Carlijn Achtereekte op het podium na het winnen van goud in de Gangneung Oval op de 3000 meter tijdens de Olympische Winterspelen van Pyeongchang. © ANP

Moniek, waar heb jij de wedstrijd gekeken?

,,In Emmeloord, in het garagebedrijf dat mijn vriend Walter onlangs heeft gekocht. Ik verleen wat hand- en spandiensten, werk er een dag in de veertien dagen. Vandaag kwam het zo uit dat ik er moest zijn. Daarom had ik mijn laptop meegenomen en een snoertje naar het beeldscherm dat er hangt. Ik moest tussen de bedrijven door natuurlijk wel de race kunnen zien.’’

Meteen na de rit van Carlijn Achtereekte apptje je al: Goed tijd!! Maar wist je toen al dat het goud zou zijn?

,,Nee natuurlijk niet. Ik wist wel dat Carlijn een scherpe tijd had neergezet na een mooie vlakke race. Uiteindelijk een tijd waarop alle anderen zich stuk zouden bijten. Ik had niet verwacht dat niemand er nog onder zou duiken.’’

Volledig scherm Moniek Kleinsman in actie tijdens de 3.000 meter op de Olympische Winterspelen van Turijn in 2006. © Olaf Kraak

Hoe heb jij de 3 kilometer beleefd?

,,Ik zat vol spanning, voelde het in mijn hele lichaam en had kippenvel. Carlijn heeft het maximale gepresteerd en die ene wedstrijd gewonnen die ze moest winnen. Op verrassende wijze, want vooraf had niemand het over haar. Het ging vooral om Ireen Wüst en Antoinette de Jong. Carlien hield zich heel erg op de vlakte, met name op de sociale media. Dat vond ik al een goed teken.’’

Wat betekent het goud van Achtereekte?

,,Carlijn is een voorbeeld voor jonge sporters. Ze heeft het niet altijd makkelijk gehad, moest van ploeg naar ploeg. Carlijn is iemand met heel veel doorzettingsvermogen. Ik heb nog met haar geschaatst bij Team Op = Op Voordeelshop, maar ik ken haar ook goed via mijn zusje. Die twee hebben samen in het Gewest Overijssel gezeten. Dat zij nu goud heeft gewonnen is natuurlijk fantastisch voor haar, maar ook heel erg goed voor de provincie Overijssel en de schaatsbaan in Deventer. Daar hebben ze er nu een olympische kampioen bij, de schaatsjeugd van Deventer heeft er een eigen held bij.’’

Volledig scherm De schaatsploeg van Renate Groenewold, met Moniek Kleinsman (achter tweede van links) en Carlijn Achtereekte (derde van rechts). © ANP

Zelf debuteerde jij op de Olympische Winterspelen van 2006 in Turijn, waar je zeventiende werd op de drie kilometer. Denk je daar deze dagen nog extra aan terug?

,,Zeker. Ik had het er gisteren nog toevallig over met mijn vriend. Ondanks dat ik toen heel slecht in mijn vel zat en me erg eenzaam voelde in Turijn, was het wel een bijzondere periode. Al met al was ik wel een van de twintig Nederlandse schaatssers die toen mee mocht doen aan de Spelen en in Turijn op het ijs stond. Dat speciale gevoel overheerst nu toch meer. Ik heb het van heel dicht bij mee mogen maken en dat kan niet iedereen zeggen.’’

Goud, zilver en brons voor Nederland. Is dat wel goed?

,,Voor ons als land natuurlijk wel, dit is een heerlijk begin van de Spelen. Voor de internationale schaatssport is dit niet zo heel goed. Ik had vooraf ook eigenlijk verwacht dat andere landen op het podium zouden staan. Ik had Blondin uit Canada ook hoger ingeschat en misschien ook wel de Japanse Takagi. Maar ze konden allemaal niet in de buurt van de tijd van Carlijn komen. Die heeft echt een wereldprestatie geleverd en dat vind ik zo mooi voor haar.’’