Oud-volleybalcoach van 81 tijdelijk terug bij Harambee in Enschede

Jansen stopte afgelopen seizoen als coach, op tachtig-jarige leeftijd. Met een wedstrijd tussen heren 1 en oud-heren 1 nam hij in juni afscheid als coach van Harambee. De ervaren trainer loodste de Enschedese vereniging in vijf jaar van de promotieklasse naar de tweede divisie. Jansen volgt de prestaties van Harambee nog op de voet, als toeschouwer. Voor zaterdag is de coach bereid gevonden om de coaching toch nog eenmalig over te nemen.