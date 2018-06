Oud-wielrenner Schouten opvallende nieuwkomer in duatlonwereld

DEURNINGEN - In zijn eerste jaar als duatleet maakt Europees kampioen Daan Schouten grote indruk. Maar het is niet altijd prijs, merkt hij in de Run Bike Run Deurningen.

De één prutst nog wat aan zijn fiets, de ander loopt gespannen stukjes hard op het kerkplein in Deurningen. De Run Bike Run staat op het punt van beginnen. Met Daan Schouten, nieuwkomer in deze sport, maar tegelijk ook al Europees kampioen. Nog niet zo lang geleden was Schouten (23) een ambitieuze amateurwielrenner, die graag hogerop wilde. Gaandeweg ontdekte de coureur dat er 'iets' ontbrak. Het werd steeds moeilijker om honderd procent gemotiveerd aan de start van een koers te staan. Daar kwam ook nog een gebroken sleutelbeen na een valpartij bij. ,,Ik zat met meer schrik en minder plezier op de fiets."

Dat laatste hervond Schouten toen hij meedeed aan de Run Bike Run Borne, vorig jaar augustus. ,,Tot mijn grote verbazing werd ik tweede in mijn eerste duatlonwedstrijd, voor de Nederlands kampioen.''

Schouten liet de wielersport voor wat die was en richtte zich op een nieuwe liefde: de duatlon. ,,De combinatie van twee verschillende sporten spreekt mij erg aan en dankzij mijn fietsachtergrond ligt m'n grootste kracht voornamelijk in dat onderdeel.''

Volledig scherm Daan Schouten (links) tijdens de Run Bike Run in Deurningen. © Reinier van Willigen

'Ongelooflijk hè?'

Direct in zijn eerste jaar veroverde de Almelose Saxion-student ('ik ben aan mijn tweede jaar Human Resource Management bezig' ) de nationale titel cross-duatlon en afgelopen mei werd hij in het Deense Vejle Europees kampioen in de categorie 20 tot 24 jaar. ,,Ongelooflijk hè? Ik kwam twintig seconden te kort om me te kwalificeren voor het Nederlandse team en de elitewedstrijd. Om toch zo'n EK mee te maken, ben ik zelf naar Denemarken afgereisd en heb meegedaan aan de race in de age group. Ik won met zes minuten voorsprong op de nummer twee, derde overall. Dat was echt te gek.''

Ibiza

Vanuit de Nederlandse Triathlon Bond kreeg Schouten het advies zich volledig op de duatlon te richten, de NTB ziet potentie in de jonge Almeloër. ,,Dit jaar is het EK in oktober op Ibiza, dan wil ik in de 'echte wedstrijd' (de elite, red.) meedoen.''

Volledig scherm Daan Schouten over zijn prestatie: ''Maximaal gepresteerd, meer zat er niet in.'' © Reinier van Willigen

Tevreden

De Run Bike Run in Deurningen moet hem helpen op weg naar het Spaanse eiland, Schouten gebruikt iedere wedstrijd om ervaring op te doen en om van te leren. In het kerkdorp staan 7,4 kilometer lopen, 31 kilometer fietsen en nog eens 3,7 kilometer lopen op het programma. ,,De fietsafstand is eigenlijk iets te kort voor mij, op het EK moesten we 60 kilometer fietsen", zegt hij voor de start. De race in Deurningen maakt nog eens duidelijk dat op het looponderdeel veel winst valt te halen, het gat met de koplopers (onder wie de latere winnaar Thijs Wiggers) is al te groot. Schouten finisht als zesde (1.23,15). ,,Ik ben tevreden'', hijgt hij uit. ,,Maximaal gepresteerd, meer zat er niet in. Dit hoort allemaal bij het proces.''

Volledig scherm Daan Schouten bij de wissel: ''De fietsafstand is iets te kort voor mij, op het EK moesten we 60 kilometer fietsen'' © Reinier van Willigen

