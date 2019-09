Overtuigend begin mannen Het Ravijn

EINDHOVEN - De waterpoloërs van Het Ravijn zijn het seizoen in de eredivisie prima begonnen. Debutant PSV werd in Eindhoven met 13-8 verslagen.

De overwinning is een opsteker voor de wederom verjongde Nijverdalse formatie. De routiniers Ivar Schilstra en Laurens-Jan Schothans hebben afscheid genomen. Waar veel teams uit de eredivisie zich versterken met ervaren (buitenlandse) spelers, doet Het Ravijn het met de eigen jeugd. Hoe die zich staande houden in de rest van de competitie moet nog blijken, maar het begin is hoopvol.

Nu moet PSV niet direct tot de hoogvliegers in de eredivisie worden gerekend. Na het kampioenschap in de eerste klasse is de Eindhovense formatie nieuw in de eredivisie. En tussen de twee hoogste klassen gaapt traditioneel een groot gat. Maar in Eindhoven is men ambitieus.

In Nijverdal heerst realisme. De ploeg zal zich niet kunnen mengen in de strijd om de bovenste posities, plaatsing voor de play offs zou al een prima prestatie zijn. Daarvoor is een plek bij de eerste acht op de ranglijst nodig en in dat streven had Het Ravijn het de laatste twee seizoenen al moeilijk genoeg.