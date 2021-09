Overtuigend begin tafeltennissers Entac

HELLENDOORN RALLY Voor Angelique Aufderhaar is het de normaalste zaak van de wereld dat zij achter het stuur van een rallyauto zit

17 september In het dagelijks leven zit ze als ‘een oud wijf’ achter het stuur. Is het rallytijd, dan gaat er een knop om bij Angelique Aufderhaar. De 40-jarige Den Hamse is morgen de enige vrouwelijke coureur uit de regio in de Hellendoorn Rally. „Licht op groen en ik ben weg.”