Paarden Micky Morssinkhof mogen terug naar Lichtenvoorde

De paarden zullen via een tussenstop in Lyon per vrachtwagen naar huis gaan. De dieren waren na de uitbraak van het voor paarden besmettelijke virus in quarantaine gegaan. Als ze in Lichtenvoorde zijn, zullen ze uit voorzorg nog wel enige tijd in quarantaine blijven. „Op dit moment maken ze allemaal een fitte indruk”, laat Morssinkhof via sociale media weten. Voor zover officieel bekend is op dit moment in één Nederlandse stal sprake van een uitbraak van het virus. Waar die stal staat, is niet bekendgemaakt.