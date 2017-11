Pechduivel treft Dekker en Nagengast op EK Veldrijden

,,Op zich heb ik een goede wedstrijd gereden en waren de benen ook goed genoeg om voor de prijzen mee te doen. Het zat alleen ontzettend tegen. Ik werd in de eerste ronde bijna in een hek geparkeerd door een Pool. Als ik niet geremd had, was mijn EK toen al voorbij geweest. “ Vervolgens wachtte een lange inhaalslag. De voormalig wereldkampioen bij de junioren arriveerde weer voorin de wedstrijd, maar in de slotronde zag hij een medaille uit zijn handen glippen. "Ik had al flink moeten geven, maar sloeg onderuit toen de eersten weg reden. Toen kwam ik zo hard op mijn schouder terecht dat ik alleen nog maar naar de streep kon rijden. Meer zat er niet meer in."

Fleur Nagengast werd twaalfde in haar wedstrijd bij de elite-vrouwen. Ook de renster uit Beilen kwam de pechduivel tegen. ,,Al in de start reed iemand de kabel uit mijn versnellingsapparaat, waardoor ik aanvankelijk alleen maar heel licht kon schakelen. Ik kwam daardoor op de laatste plek terecht. Ik probeerde het euvel nog zelf te herstellen, maar ik moest wachten tot ik kon wisselen voordat ik weer voluit kon gaan. Je probeert jezelf dan op de peppen, wilt de schouders niet laten hangen. Ik heb uiteindelijk ook nog veel rensters in weten te halen, maar meer dan een twaalfde plek zat er niet in. Natuurlijk komen er meer kansen voor me in wedstrijden en op kampioenschappen de komende maanden en jaren, maar dit was een mooie mogelijkheid om echt voor de prijzen mee te rijden. Dat is er dus helaas niet van gekomen."