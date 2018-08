Peter Schulting wint Ronde van Oldenzaal

Robin Löwik uit Vriezenveen – donderdag nog winnaar in de Ronde van Borne – moest dit keer genoegen nemen met de tweede plaats, Meindert Weulink (Diepenveen) eindigde als derde. Schulting won twee seizoenen geleden ook al in Oldenzaal, vorig jaar kwam hij gefrustreerd als tweede over de finish nadat Stan Wijkel hem te slim af was.

Schulting - bij MonkeyTown ploeggenoot van Maarten de Jonge (Oldenzaal), Wim Kleiman (Almelo) en Joey van Rhee (NIjverdal) - was blij met zijn zege. Eerder dit jaar won hij nog de Omloop van de Houtse Linies, maar hij koestert de zege in Twente ook. “Het is een mooi criterium en niet zo heel ver van huis. Ik ben een liefhebber van dit soort rondjes en vind het VIRO-criterium een mooie reeks. Ik zal er geen klassiekers voor afzeggen, maar als ik kan, dan rijd ik dit soort koersen. Ik houd van fietsen, ik houd van wedstrijden rijden en dan wil ik winnen ook.”

Net niet

Voor Löwik was er net geen tweede zege weggelegd. “Peter was sterk. We zijn trainingsmaten, dus ik gun hem deze overwinning ook nog eens enorm. Het duurde lang voordat ik met een goede groep kon wegrijden. Dat kostte energie en ik zat er ook best even doorheen. Op het laatst moest ik bovendien alleen de kloof naar Schulting en Weulink dichtrijden. Ik denk dat dit het maximaal haalbare was vandaag.”

Vrouwen

Michelle de Graaf won bij de vrouwen. De renster uit het Adelaar Ladies Team wist met een solo in de slotronden het peloton te verschalken. De Apeldoornse kreeg Marielle Meijering uit Stadskanaal en Willemiek Meinders uit Dronten (derde) mee op het podium. De laatste is ook renster van De Adelaar. De Graaf boekte daarmee haar eerste zege bij de elite-vrouwen op de weg. “Het was spannend, want ze kwamen nog heel dichtbij. Als je de foto van de finish ziet, lijkt het wel alsof ik de massasprint win van het peloton, maar ik bleef net uit hun greep. Voor mij is het een bijzondere zege, mijn moeder woont in Oldenzaal en dus is het een soort thuiswedstrijd. Maar winnen is voor mij sowieso bijzonder.”