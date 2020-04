Petra Petzinger trainster Twente’05

Petzinger heeft ooit in de eredivisie gespeeld, onder meer bij Sudosa-Assen en Avero-Sneek. Ook heeft ze nog gevolleybald in Enschede, bij Savico, het huidige Twente’05. In de afgelopen jaren speelde ze voor Webton Hengelo dames 2.

Petzinger is gymdocent op het Bonhoeffer College in Enschede. Deze werkzaamheden heeft zij altijd gecombineerd met het trainen en begeleiden van leerlingen voor Olympic Moves (scholierenkampioenschappen). Voor het volleybal heeft ze haar bijdrage geleverd aan verschillende teams. In 2018 is meegeweest naar het WK voor scholen in Belgrado.