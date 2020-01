Pim Ronhaar en Ilse Pluimers naar WK veldrijden

Ronhaar is eerstejaars belofte en blijkt de afgelopen weken steeds beter in staat in deze categorie voor de topklasseringen mee te strijden. Zo was de renner uit Hellendoorn te midden van veelal oudere renners zondag negende in de wereldbekerfinale in Hoogerheide. Bij de junioren behoorde hij tot de absolute top. Nadat Ronhaar zesde was geworden op het WK in Valkenburg, werd hij vorig jaar vijfde in het Deense Bogense. In diezelfde winter wist hij de Europese titel te veroveren en streed hij lang mee voor de eindzege in de wereldbeker. “Het gaat steeds beter bij de beloften. In het begin moet je wennen aan de langere wedstrijdduur en het hogere tempo, maar ik ben blij dat ik de aansluiting al enigszins kan maken” zegt de 18-jarige.