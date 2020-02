Pim Ronhaar is trots op vijfde plek op het WK

Bij de junioren was Ronhaar als Europees kampioen één van de besten van zijn lichting, op het WK in Bogense (Denemarken) was hij afgelopen winter vijfde. Een prestatie die hij als eerstejaars belofte wist te evenaren.

Ambiance

De renner zelf was uiteraard bijzonder content. “Als eerstejaars belofte zo van voren mee kunnen doen, dat had ik aan het begin van het seizoen niet durven denken. Toen had ik echt last met de overgang vanaf de junioren, vooral met die tien minuten die je bij de beloften extra rijdt. De afgelopen weken ging het al steeds beter en vandaag heb ik echt de wedstrijd van mijn seizoen gereden. Ik denk dat dit mijn mooiste WK ooit geweest is. De sfeer was geweldig en ik heb in die ambiance heel lang voor de medailles mee kunnen strijden.”

Ploeggenoot