Pim Ronhaar tweede in veldrit van Gieten

Zijn Belgische ploeggenoot Maxim Dewulf eindigde als derde. Ronhaar en Dewulf waren vanaf de openingsronde vooruit met Kamp, maar wisten de coureur van ZZPR.nl niet af te schudden. In de sprint bleek Kamp vervolgens te sterk voor de twee ploeggenoten. Ronhaar kon leven met zijn tweede plek. "Misschien hadden we beter kunnen samenwerken als ploeggenoten, maar we konden ook niet te veel spelletjes spelen met de nummers vier en vijf niet te ver achter ons. Ryan is gewoon heel sterk momenteel, hij wint hier niet voor niets zijn derde wedstrijd op rij. Mijn doel de komende tijd is hem zo vaak mogelijk te verslaan en verder veel podiumplaatsen realiseren, bij voorkeur ook in de EK's en WK's. Het seizoen is nog lang, dus er komen vast mogelijkheden om zelf te winnen."