Pim Ronhaar wint wereldbekercross Koksijde

In tegenstelling tot de mannen en vrouwen hebben die er namelijk nog geen twee crossen in de Verenigde Staten opzitten. Ronhaar – vorige week al winnaar van de Superprestige in Zonhoven – ging aan de Vlaamse kust landgenoot Ryan Kamp en de Tsjech Tomas Kopecky vooraf. De inwoner van Hellendoorn – eerstejaars nog maar – liet speciaal voor Koksijde de cross in Boom schieten zaterdag. Daarmee verspeelde hij de leiding in de Superprestige, maar dat was snel vergeten na de zege in Koksijde.