Piotr Havik wint Ronde van Overijssel

Geen winst in finale, maar wel promotie voor Jolly Jumpers

15:51 ZWOLLE – De basketbalsters van Jolly Jumpers zijn er niet in geslaagd op reguliere wijze de eredivisie te bereiken. In de finale van de play offs van de promotiedivisie bleek Lokomotief uit Rijswijk te sterk: 73-58. Desondanks komt de Tubbergse ploeg volgend jaar uit op het hoogste niveau. Een verzoek daartoe bij de Nederlandse basketbalbond is inmiddels gehonoreerd.