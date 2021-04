Pizza’s op een parkeerplaats voor de nummer twee van Nederland: Apollo 8 blikt terug op volleybalseizoen

Het is halverwege de derde set in sporthal De Basis als het verzet kraakt. Apollo 8 beseft dat tegen dit ijzersterke Sliedrecht Sport in de finale niets valt te halen. Voor dat moment, net als in de twee eerdere ontmoetingen tijdens de play-offs om het landskampioenschap, hebben de volleybalsters geknokt voor elk punt. Maar het is niet genoeg. De Bornse eredivisionist is niet opgewassen tegen de grootmacht uit Zuid-Holland, die deze zaterdagmiddag voor de zesde maal in de historie de Nederlandse titel verovert.