Plichtmatige zege BZC

Erik Dekker herovert nationale titel op Maarten Nijland

13 januari SURHUISTERVEEN – Maarten Nijland is de rood-wit-blauwe kampioenstrui van Nederlands kampioen veldrijden bij de masters 40+ kwijt. Na het veroveren van de Nederlandse titel in Hellendoorn (2016) en Sint-Michielsgestel (2017) moest de renner uit Rossum nu zijn meerdere erkennen in oud-wegprof Erik Dekker. Nijland kwam zes seconden na Dekker – die ook wereldkampioen is op dit onderdeel – als tweede over de streep.