Podiumplaats coureur Bent Viscaal uit Albergen bij debuut in endurance

LE CASTELLET Bent Viscaal is zijn carrière in de endurance uitstekend begonnen. Samen met teamgenote Sophia Floersch reed de 22-jarige coureur uit Albergen naar een tweede plaats in de openingswedstrijd van de European Le Mans Series (ELMS). De race was op het circuit Paul Ricard in Le Castellet, Frankrijk.

Viscaal reed de afgelopen jaren in de Formule 2, maar daarin was dit seizoen geen stoeltje beschikbaar. Vandaar zijn overstap naar de endurance waar Viscaal onderkomen vond bij het zeer professionele Algarve Pro Racing. Voormalig Formule 3-concurrente Sophia Floersch werd zijn teamgenoot.

Korte voorbereiding

Precies een week had Viscaal de tijd om zich aan te passen aan het rijgedrag van de Oreca 07-LMP2-bolide van Algarve Pro Racing. Op maandag 11 april reed de inwoner van Albergen voor de eerste keer naar buiten in de blauwzwartgekleurde bolide, om zes etmalen later deel te nemen aan de vieruursrace op het circuit Paul Ricard.

Gestart vanaf een tiende plaats – ietwat teleurstellend, vond Viscaal, die de auto in de vrije training op zaterdagochtend nog naar een vierde tijd had gestuurd – mocht Floersch de start voor haar rekening nemen. De Duitse sneed als een warm mes door de boter. Binnen enkele ronden had Floersch vier tegenstanders ingehaald, om aan het einde van haar rijtijd op een vierde plaats te rijden.

Tactische kaart

Aan Viscaal de schone taak om het gewonnen terrein met hand en tand te verdedigen. In de ELMS doen liefst 42 wagens mee, waarvan er zeventien uitkomen in de LMP2-klasse. Bovendien moest Viscaal ook nog een oogje op het brandstofverbruik houden. De engineers van Algarve Pro Racing speelden namelijk een tactische kaart, door vroeg binnen te komen voor de eerste stop en te gokken op meerdere safety car-fasen.

Viscaals eerste twee stints waren indrukwekkend. De Tukker hield zich eenvoudig staande tussen coureurs die al meerdere jaren in de endurancewereld bivakkeren. Vanwege de brandstofstrategie kon Viscaal niet helemaal voluit gaan, maar desalniettemin kon het leidende trio hem niet afschudden.

Brandstofstrategie

Ruim vijf kwartier voor het einde mocht Floersch instappen voor haar derde en laatste stint, om het stuur een halfuurtje later over te geven aan Viscaal. De Nederlander vond zichzelf terug op een zesde positie. Daarvandaan reed hij, dankzij razendsnelle ronden, in no-time naar de eerste plaats. Voor de buitenstaander leek het alsof er een ongelooflijke overwinning aanstaande was, ware het niet dat de brandstofstrategie van APR nét niet toereikend bleek. Met een ruim kwartier op de klok moest Viscaal zijn bolide naar de pitstraat sturen voor een korte tankbeurt.

Viscaal keerde als tweede terug op de baan en verdedigde die plek met verve. Op slechts tien tellen van de winnaar reed Viscaal na vier uur strijd knap als tweede over de meet, om zijn eerste ELMS-race direct te bekronen met een podiumfinish.

Veelbelovend

„Ik ben heel erg blij met deze uitslag”, liet Viscaal vanuit Zuid-Frankrijk optekenen. „Ik had eerlijk gezegd geen idee waar ik rondreed. Er was geen radiocommunicatie gedurende de race, dus ik moest het doen met de pitsignalen. Natuurlijk maakt één zwaluw nog geen zomer, maar toch is het veelbelovend voor wat betreft de rest van dit zes races tellende seizoen.”

De volgende wedstrijd is zondag 15 mei op het circuit van Imola in Italië.