Podiumplek voor Bornse Mirjam Pol en buggyrijder Kees Koolen

BORNE - Succes voor Mirjam Pol. De Bornse navigator en buggyrijder Kees Koolen zijn als derde geëindigd in het klassement van de Andalucia Rally. Dat is de eerste wedstrijd in de World Cup Cross Country Rally 2021.

„Dat had ik van tevoren met deze snelle etappes én deze professionele concurrenten niet durven hopen. We hebben zeer constant gereden, niet boven ons kunnen”, aldus Koolen. Pol was deze rally voor het eerst zijn navigator. „Ik ben zeer tevreden met het resultaat van mijn allereerste rally in een auto. Navigeren in een auto is zo anders, bijna niet te vergelijken met het navigeren op een motor”, zegt Pol, die normaal gesproken op een motor meedoet aan rally’s.

Veel geleerd

Pol: „Waar ik echt van genoten heb, is het feit dat ik zoveel geleerd heb. Elke dag leerde ik van situaties die zich eerder voltrokken. Ik begrijp nu ook een beetje waar wij staan als team, maar ook waar ik sta als navigator. Als je dan bedenk dat Kees er niet vanuit ging dat we in deze Andalucia Rally echt gelijk voor de World Cup-punten konden gaan, dan mogen we wel zeggen dat de start van de World Cup Rally niet verkeerd was.”

Koolen: „Toen we aan de laatste etappe begonnen, stonden we vrij solide derde. Als we ons eigen tempo zouden blijven rijden én geen problemen zouden krijgen, dan liep onze topdrienotering weinig risico. En zo geschiedde.”