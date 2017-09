Podiumplek voor BS-Racing Team op een natte Nürburgring

Op de Nürburgring was het slechte weer zaterdagmorgen spelbreker. "Gisteren hebben we twee keer met droog weer kunnen trainen, toen waren we de snelste op de baan. Vandaag was het weer echter totaal anders," zegt het team, die de kwalificatie moesten doen in de stromende regen. "Ondanks dat, hebben we ons nog als vijfde weten te kwalificeren."