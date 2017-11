Ponsteen uit Rijssen gehuldigd voor 50 jaar lidmaatschap bij AWV De Zwaluwen

volleybal Eurosped klimt naar vierde plek na zege op Peelpush

26 november VROOMSHOOP – De volleybalsters van Eurosped hebben zondag hun vijfde overwinning (vier in de competitie, één in de beker) op rij geboekt. In eigen huis was de ploeg van trainer Jan Berendsen met 3-1 te sterk voor Peelpush.