Pools avontuur voor Anneclaire ter Brugge na terugtrekken Eurosped

Goed begin van 2023 voor Bornse volleybal­ster Florien Reesink

De Bornse volleybalster Florien Reesink (24) is het nieuwe jaar goed begonnen. Ze was maandenlang clubloos, maar heeft inmiddels een nieuwe club gevonden. De libero is nu speelster van topploeg SC Potsdam, dat uitkomt in de Bundesliga.

6 januari