Preview documentaire 'Bram Tankink - Stoppen of doorgaan'

In wielercafé Velo in Eindhoven vond woensdagavond de preview van de documentaire 'Bram Tankink - stoppen of doorgaan' plaats. Van Ham volgde Tankink in diens huis in België, op trainingskamp in Spanje, bij de voorjaarsklassiekers, in de Giro d'Italia en ook in Haaksbergen. Daar liggen de roots van de populaire renner.