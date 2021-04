Profcompetitie op Malta afgebroken: Twentse trainer Paus bereikt Europees voetbal met zijn club

„Op Malta is de regel dat, om van een eindstand te mogen spreken, 75% van het totale aantal wedstrijden gespeeld moet zijn. Dat is inmiddels het geval”, vertelt André Paus. De in Deurningen woonachtige coach is sinds september 2019 trainer van Birkirkara FC, een ploeg op het hoogste niveau op Malta. Het huidige seizoen begon moeizaam, maar uit de laatste zeventien duels pakte hij met zijn ploeg veertig punten. De vierde plek op de ranglijst levert een ticket voor de voorronde van de Europa League op. „Toch een mooi einde van een raar seizoen”, aldus Paus. „De competitie lag de afgelopen maanden al twee keer stil. Inmiddels is duidelijk dat er op sportgebied tot eind april niets mag op Malta. Dus hebben ze besloten om de competitie te beëindigen. Het eiland moet het van toerisme hebben, alles is daar nu op gericht. Vanaf 1 juni moet er weer van alles mogelijk zijn.”