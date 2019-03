Promotie is een realistisch doel voor hockeyclub Bully uit Oldenzaal

Het voert te ver om Bully al tot een gedoodverfde titelkandidaat te bestempelen. Maar na de 5-2 zege bij De Mezen afgelopen zondag, is wel duidelijk geworden dat de machtsverhoudingen in de tweede klasse zijn verschoven. Bully heeft zich naast De Mezen aan kop gemeld. Beide ploegen hebben evenveel punten, maar het spel van Bully is overtuigender. Trainer-coach Vincent Steggink van de ploeg uit Oldenzaal kijkt optimistisch naar het restant van de competitie. "Het zou mij verbazen als De Mezen alle resterende wedstrijden gaat winnen. Ik kan natuurlijk niet beloven dat wij geen punten morsen, maar we zijn steeds beter gaan spelen dit seizoen", zegt Steggink, die dit seizoen Bart Olde Boerrigter is opgevolgd.