Promotie vrouwen BZC

Meedenken

De bond heeft bijna alle verzoeken gehonoreerd, onder andere van de vrouwen van BZC, die daardoor voor de tweede keer in het bestaan van de club in de eerste divisie gaan spelen. Competitieleider Ilse Sindorf: ,,We hebben de clubs gevraagd met ons mee te denken over wat we met de ‘eindstanden’ zouden moeten doen met betrekking tot promotie en degradatie. We zijn blij met de ontzettend hoge respons. Vrijwel alle verenigingen hebben hun gegeven en het is fijn dat het merendeel zich ook kan vinden in de oplossingen zoals we die hebben bedacht.”