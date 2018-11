Protest ingetrokken: BZC definitief uit de beker

BZC dacht met haar protest sterk te staan nadat De Ham, de tegenstander in de kwartfinales, haar klacht introk, waarop de straf door de bond was gebaseerd. Die betrof het meedoen van een ongerechtigde speler in de eerste wedstrijd van de kwartfinales. De Ham deed dat op verzoek van de bond, die namens waterpolomanager Guust Jutte verklaarde ‘toch wel achter de onrechtmatigheid zou zijn gekomen’. BZC liet Mees Mentink vrijdag tegen De Ham meespelen, maar die was eerder dit seizoen al in actie gekomen voor het tweede team van BZC in de Man Meercup, het bekertoernooi voor tweede teams en clubs uit de lagere klassen. BZC 2 zit nog in dat toernooi. In de reglementen staat dat een speler niet in beide bekertoernooien mag spelen. Indien het tweede team van BZC zou zijn uitgeschakeld had Mentink wel mogen uitkomen voor het vlaggenschip.