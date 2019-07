Pruisscher eerste leidster in VIRO Criterium Cup vrouwen

Tessa Paardekooper uit Groenlo greep met een vierde plek net naast het podium. De Ronde van Enter was de openingswedstijd van de Viro Criteirum Cup.

Pruisscher is van plan haar leiderstrui in de komende wedstrijden – Borne en Goor – te gaan verdedigen. „Ik vind dit klassement een mooie ondersteuning van het vrouwenwielrennen. En ben dan ook zeker van plan ook in de andere wedstrijden mijn opwachting te maken.”

De Drentse voelde zich zegezeker toen het peloton bij elkaar bleef. „Ik wist dat ik hem zou winnen, in de tussensprints had ik al gemerkt dat ik de snelste was. Het was heel glad en daardoor ook wel wat gevaarlijk op de natte klinkers. Er slaagde niemand echt afstand te nemen en toen heb ik gewacht op de sprint.”

Later op de avond wordt ook nog een wedstrijd voor amateurs in het kader van de VIRO Criterium Cup verreden.

Ronde van Twente

Enter was vandaag ook het decor van de Ronde van Twente, een klassieker door de regio. Deze leverde bij de junioren een Deense zege op: Rasmus Madsen won de sprint van een kopgroep van dertien. Bij de nieuwelingen won Rindert Buiter uit Leiden.