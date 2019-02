Puck Veenendaal (18): EZC-speelster met dubbele agenda

Ze kwam dit seizoen al twintig keer voor de competitie in actie. En dat terwijl EZC 1 en EZC 2 beide slechts vijftien duels afwerkten. Hoe dat kan? Puck Veenendaal heeft in het weekeinde een dubbele agenda. Dat betekent dat de waterpoloster uit Enschede regelmatig zowel voor het eerste als het tweede team uitkomt. “Ik ben de enige jeugdspeelster in de selectie”, zegt Veenendaal. “Dus ik kan mij nog niet vastspelen, zoals dat heet. Volgend seizoen gebeurt dat wel. Dan mag ik na een bepaald aantal wedstrijden in het eerste niet meer voor het tweede uitkomen.”